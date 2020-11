Pjanic: „Bin noch nicht zufrieden bei Barça“

Miralem Pjanic sieht nach seinen ersten Monaten beim FC Barcelona noch reichlich Luft nach oben. „Ich bin noch nicht zufrieden bei Barça“, sagt der Sommer-Neuzugang von Juventus Turin im französischen Fernsehen bei ‚Canal+‘. Er wolle in Katalonien seine „Spuren hinterlassen“.

So richtig gelungen ist das Pjanic noch nicht. Bislang durfte der bosnische Achter lediglich 75 Minuten in der Liga ran. Nur in der Champions League beim 2:0 gegen Ex-Klub Juve verbuchte der 30-Jährige einen Einsatz über die volle Distanz. Geht es nach Pjanic, soll da noch deutlich mehr kommen: „Ich bin im besten Verein der Welt, spiele hier einen Stil, den ich schon immer spielen wollte. Ich möchte hier Titel gewinnen, das ist mein Ziel.“