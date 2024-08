Darmstadt schnappt sich neuen Stürmer

Auf der Suche nach weiteren Verstärkungen für die jüngst gestartete Zweitligasaison verpflichtet der SV Darmstadt allem Anschein nach Isac Lidberg vom FC Utrecht. Laut Informationen der schwedischen Zeitung ‚Sportbladet‘ befinden sich die Verhandlungen mit dem niederländischen Erstligisten über einen Transfer des 25-Jährigen kurz vor dem Abschluss.

Lidberg, der noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, spielt erst seit einem Jahr in Utrecht. In der abgelaufenen Eredivisie-Saison gelangen dem Mittelstürmer in 20 Spielen vier Tore und drei Vorlagen. Nun steht der Wechsel ins deutsche Unterhaus an.