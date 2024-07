Hertha komplettiert Torhüter-Gespann

Hertha BSC holt einen neuen Keeper an Bord. Der Zweitligist stattet den zuletzt vereinslosen Torhüter Dennis Smarsch (25) mit einem Einjahresvertrag aus. Zuletzt stand der frühere deutsche U-Nationalspieler beim MSV Duisburg zwischen den Pfosten, sein dortiges Arbeitspapier verlor Ende Juni an Gültigkeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der Alten Dame ergänzt Smarsch, der schon zwischen 2010 und 2020 für den Hauptstadtklub zum Einsatz kam, das Torwartteam um Tjark Ernst (21), Marius Gersbeck (29) und Tim Goller (19), wie Sportdirektor Benjamin Weber erklärt: „Wir freuen uns, dass Dennis unser Torhüterteam komplettiert und künftig vor allem in der täglichen Trainingsarbeit eine wichtige Position einnimmt. Er hat seine Ausbildung in unserer Akademie absolviert, kennt den Verein also bestens und steht exemplarisch für den Berliner Weg.“