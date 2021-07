Rexhbecaj vor Wechsel nach Bochum

Elvis Rexhbecaj zieht es offenbar zum VfL Bochum. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht ein Wechsel zum Bundesliga-Aufsteiger kurz bevor. Rexhbecaj soll für eine Saison ausgeliehen werden, die Verhandlungen mit dem VfL Wolfsburg befinden sich in den letzten Zügen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits die vergangenen eineinhalb Jahre hatte der zentrale Mittelfeldspieler leihweise beim 1. FC Köln verbracht (46 Einsätze, 14 Scorerpunkte). Die Kaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro war für die Rheinländer finanziell allerdings nicht zu stemmen.

In Wolfsburg steht Rexhbecaj noch bis 2023 unter Vertrag, sieht sich dort aber mit einer ungleich größeren Konkurrenzsituation konfrontiert. Interesse am 23-jährigen Linksfuß bestand laut ‚kicker‘ auch in England, nun geht es aber nach Bochum.