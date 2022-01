Klub bestätigt: Wolfsburg will Kopenhagen-Stürmer Wind

Der VfL Wolfsburg möchte Jonas Wind vom FC Kopenhagen verpflichten. „Der FC Kopenhagen kann bestätigen, dass der VfL Wolfsburg ein Angebot für Jonas Wind eingereicht hat. Zurzeit laufen Verhandlungen zwischen den Parteien und es gibt keine Garantie, dass es zu einer Übereinkunft kommen wird“, verkündet der dänische Klub in einer öffentlichen Stellungnahme.

Zuvor hatten dänische Medien vom Interesse der Wölfe berichtet. Wind ist ein 22-jähriger Stürmer, der noch bis 2025 in Kopenhagen unter Vertrag steht. In der laufenden Saison traf der 1,90 Meter große Angreifer wettbewerbsübergreifend elfmal.

Wolfsburg befindet sich seit Beginn der Wintertransferperiode auf der Suche nach einem neuen Torjäger. Eigentlich sollte Ricardo Pepi den Weg in die Autostadt einschlagen. Der 19-Jährige entschied sich dann aber für einen Wechsel zum FC Augsburg.

Durch den Transfer von Daniel Ginczek zu Fortuna Düsseldorf und den möglichen Abgang von Wout Weghorst zum FC Burnley hat sich der Bedarf der Niedersachsen im Sturmzentrum noch einmal vergrößert.

F.C. København kan bekræfte, at der er modtaget et tilbud på Jonas Wind fra VfL Wolfsburg. Der pågår i øjeblikket forhandlinger mellem parterne, og der er ikke sikkerhed for, at en aftale vil blive indgået #fcklive https://t.co/BxZwLTNal2