OM-Interesse an Zagadou

Dan-Axel Zagadou (23) hat offenbar eine weitere Option in der französischen Ligue 1. Wie ‚Sport1‘ berichtet, befasst sich mittlerweile auch Olympique Marseille mit dem Innenverteidiger, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund am kommenden Donnerstag ausläuft. Der 23-Jährige hatte zuletzt klargestellt, dass er am liebsten zurück nach Frankreich wechseln will.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits am vergangenen Samstag berichtete FT exklusiv, dass der OGC Nizza Interesse an Zagadou bekundet. Seit gestern steht dort mit Lucien Favre ein alter Bekannter des Innenverteidigers an der Seitenlinie. Als weitere Bewerber gelten neben der TSG Hoffenheim auch West Ham und Manchester United.