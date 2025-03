Bayern ausgestochen: Leipzig schnappt sich Schweden-Talent

RB Leipzig hat den FC Bayern und Juventus Turin im Werben um Innenverteidiger-Talent Warren Ngana ausgestochen. Wie Djurgardens IF, der bisherige Klub des erst 16-Jährigen, mitteilt, hat der Youngster nun beim Bundesligisten unterschrieben. Für den jungen Schweden werden dem Vernehmen nach eine Million Euro Ablöse fällig, dazu kommen 2,5 Millionen Euro mögliche Boni.

Djurgardens Akademieleiter Joel Riddez sagt über den Deal: „Warren hat sich sehr schnell entwickelt. Er ist erst seit etwas mehr als einem Jahr in unserer Akademie, als er von Dalkurd in Uppsala kam. Warren hat ständig Fortschritte gemacht und verfügt über ein unglaubliches Potenzial, langfristig ein Spitzenspieler zu werden. Es ist also eine kleine Erfolgsgeschichte und eine große Chance für ihn, und das mit einer Vereinbarung, die sich für alle Parteien gut anfühlt.“