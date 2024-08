Doublesieger wechselt in den Kraichgau: Hoffenheim holt Hlozek

Vor zwei Jahren verpflichtete Bayer Leverkusen den heiß umworbenen Adam Hlozek von Sparta Prag. Insgesamt 13 Millionen Euro ließ sich der Werksklub den Tschechen kosten, der in der Folge seine Klasse immer mal wieder durchscheinen ließ, sich aber im Team von Xabi Alonso nicht nachhaltig durchsetzen konnte. Nun versucht der 34-malige Nationalspieler sein Glück bei einem anderen Bundesligisten.

Lange sah alles danach aus, als würde es den Tschechen zum Premier League-Aufsteiger Leicester City ziehen, doch die TSG Hoffenheim funkte kurz vor der Einigung dazwischen und schnappt sich nun den Offensivspieler vom Ligakonkurrenten. Dem Vernehmen nach überweisen die Kraichgauer eine Ablöse von 17 Millionen Euro plus mögliche zwei Millionen an Boni ins Rheinland. Hlozek wird damit zum neuen Rekordtransfer des Vereins. Leverkusen soll zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent erhalten. Hlozek unterschreibt in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag. Die Laufzeit gibt die TSG nicht an.

Lese-Tipp

Hoffenheim wildert beim Ligarivalen

„Adam ist ein junger, hungriger Spieler, der trotz seiner erst 22 Jahre bereits über sehr viel internationale Erfahrung verfügt – sowohl im Verein als auch in der tschechischen Nationalmannschaft“, sagt Frank Kramer, interimistischer Sportlicher Leiter in Hoffenheim, „in der vergangenen Saison konnte er etwa beim amtierenden Deutschen Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen eine hohe Anzahl an Spieleinsätzen sammeln.“

Hlozek stand in den vergangenen beiden Spielzeiten in 80 Pflichtspielen für Bayer auf dem Feld. Häufig kam der Nationalspieler dabei allerdings nur zu Kurzeinsätzen. Die Offensiv-Ausbeute fällt mit 14 Toren und elf Vorlagen dementsprechend gering aus. Trotzdem sind die Anlagen definitiv vorhanden. In Prag überzeugte der 22-Jährige die internationalen Scouts mit 76 Scorerpunkten in 132 Partien. Hlozek möchte nun in Hoffenheim nachweisen, dass er das Zeug zum Bundesliga-Stammspieler hat.