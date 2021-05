ManCity - Chelsea: So könnt ihr das Champions League-Finale live sehen

Lange Zeit schien Thomas Tuchel den FC Chelsea nahezu unbesiegbar und vor allem in der Defensive unüberwindbar gemacht zu haben. Doch ausgerechnet im Saisonendspurt scheint etwas die Puste auszugehen. Drei der vergangenen vier Spiele verloren die Blues, unter anderem im FA Cup-Finale gegen Leicester City. Was den Londonern dennoch Mut machen darf: Zweimal trat man unter den Fittichen von Tuchel bereits gegen Manchester City an, zweimal ging man als Sieger vom Feld.

Unter der Anzeige geht's weiter

City gegen Chelsea live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen Manchester City und dem FC Chelsea findet am Samstag, den 29. Mai statt. Der Anstoß im Estadio do Dragão, der Heimspielstätte des FC Porto, erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Der Bezahlsender Sky überträgt die Partie live. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel online über Sky Go oder Sky Ticket streamen. Beim Streamingdienst DAZN ist die Begegnung ebenfalls live und in voller Länge zu sehen. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen den zwei englischen Schwergewichten weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.