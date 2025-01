Eberl über Olmo: „Dann wäre ich richtig schlecht“

Der Start ins neue Jahr ist dem FC Bayern geglückt. Mit 6:0 schossen die Münchner am Montagabend Österreichs Vorzeigeklub RB Salzburg ab und können optimistisch in den Bundesliga-Restart bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18:30 Uhr) gehen. Am Rande des Spiels waren jedoch mal wieder einige Personalien von größerem Interesse als die Partie selbst.

Zu den zahlreichen Vertragsgesprächen mit Eckpfeilern wie Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Manuel Neuer oder Jamal Musiala wurde Sportvorstand Max Eberl mal wieder befragt und blieb dabei auch nach der kurzen Winterpause nüchtern: „Jetzt geht es weiter. Es ist irgendwann die Zeit der Entscheidungen. Das heißt nicht morgen und übermorgen, das heißt in den nächsten Wochen und Monaten muss Klarheit herrschen für alle Beteiligten.“ Ultimaten gebe es keine.

Eberl und Olmo mit gemeinsamer Vergangenheit

Auf der Zugangsseite scheint sich bei den Bayern in diesem Winter wenig zu tun. Und das, obwohl womöglich mit Dani Olmo ein Spieler auf dem Markt ist, mit dem sich die Münchner schon im Sommer beschäftigten. Zum Spanier, mit dem Eberl noch bei RB Leipzig zusammenarbeitete, sagte der Bayern-Boss: „Ich muss mich erstmal in die spanischen Regularien einlesen, was das bedeutet: Registriert, nicht registriert. Tatsächlich ist das aber kein großer Blick von uns.“

Olmo darf den FC Barcelona ablösefrei verlassen, da es den Katalanen aus wirtschaftlichen Gründen nicht gelang, ihn für die zweite Saisonhälfte für den Spielbetrieb zu melden. Auf die Frage, ob er Olmo für einen guten Spieler halte, schmunzelte Eberl und antwortete schließlich: „Ja. Wenn ich jetzt nein sagen würde, dann wäre ich richtig schlecht.“ Dagegen hatte die ‚Bild‘ erst gestern berichtet, dass Olmo bei den Bayern kein Thema für den Winter ist.