Ablösefrei: Sieben Bayern-Stars auf dem Markt

Seit zehn Monaten ist Max Eberl beim FC Bayern im Amt. Seither gelang es dem Sportvorstand noch nicht, einen der 2025 auslaufenden Verträge zu verlängern. Sieben Stars sind seit dem 1. Januar zumindest formal auf dem Markt, dürfen ohne Zustimmung der Münchner mit anderen Klubs sprechen und dort Verträge ab Sommer unterschreiben. Eine Ablöse bliebe für die Bayern in diesem Fall aus. FT schildert den Stand bei den verschiedenen Personalien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Manuel Neuer (38)

Kurz vor Weihnachten kündigte Eberl an, nur noch „die letzten Details“ mit dem Torhüter-Urgestein klären zu müssen, ehe Neuer um ein weiteres Jahr verlängert. In der kommenden Saison soll der Kapitän dann eventuell auch einige Einsätze an eine jüngere Nummer zwei abgeben.

Sven Ulreich (36)

Der langjährige Stellvertreter soll ebenfalls nochmal verlängern, künftig aber nur noch die Nummer drei zwischen den Pfosten sein. Der loyale Ulreich genießt hohes Ansehen im Klub, ein neuer Vertrag scheint Formsache.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eric Dier (30)

Vor einem Jahr kam der Engländer von Tottenham Hotspur nach München und wurde überraschend zur Soforthilfe. Im Sommer werden sich die Wege aber aller Voraussicht nach trennen, denn für den hohen Verteidigungsstil von Trainer Vincent Kompany ist Dier zu langsam. Interesse am Innenverteidiger gibt es bereits jetzt aus dem Mittleren Osten, Dier will bis Saisonende aber in München beenden.

Alphonso Davies (24)

Der Linksverteidiger hat zu alter Stärke zurückgefunden, steht auch in der FT-Topelf der bisherigen Bundesliga-Saison. Seit Jahren pokert die Davies-Seite mit wechselnden Bayern-Managern um einen neuen Vertrag. Neuesten Informationen von ‚Relevo‘ zufolge haben die Münchner mittlerweile die besten Karten auf den Zuschlag, müssen sich dafür finanziell aber mehr strecken als ursprünglich geplant.

Unter der Anzeige geht's weiter

Davies‘ werde derweil vor einer Unterschrift in München wie verabredet erst noch mit Real Madrid sprechen. Klar ist: Einen Spieler von Davies’ Format als Ersatz zu kaufen, würde sündhaft teuer werden. Der gehandelte Theo Hernández (27/AC Mailand) kostet rund 60 Millionen Euro.

Joshua Kimmich (29)

„Wir brauchen keinen Hehl draus machen, dass es eine Zeit gab, in der alle sich nicht ganz wohlgefühlt und sich nicht so verhalten haben, wie es sein muss“, blickte Eberl zuletzt auf das lange schwierige Verhältnis zwischen Klub und Kimmich zurück. Im Frühsommer war der formschwache Führungsspieler noch Verkaufskandidat und beschwerte sich über mangelnde Rückendeckung. Nun erlebt er mit einer Charmeoffensive von Vereinsseite das andere Extrem.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Bayern locken mit der Aussicht auf die Kapitänsbinde und wollen sehr zeitnah eine klare Tendenz von Kimmich wissen. Dieser hat jedoch äußerst attraktive Optionen wie Manchester City und den FC Barcelona und lässt sich nach den schlechten Erfahrungen der Vergangenheit jetzt Zeit mit der Entscheidung über seinen wohl letzten großen Vertrag der Karriere. Seine bärenstarke Saison verschafft ihm eine blendende Verhandlungsposition.

Leroy Sané (28)

Nach aktuellem Stand wollen die Bayern nicht über den Sommer hinaus mit Sané zusammenarbeiten. Zu wechselhaft waren die Leistungen des Flügelstürmers seit seiner Ankunft 2020. Mit einer starken Rückrunde kann Sané jetzt kräftig Eigenwerbung machen. Der Großverdiener würde gerne in München bleiben und wäre dem Vernehmen nach sogar zu kräftigen Gehaltseinbußen bereit. Kompany spielte selbst noch mit Sané bei Manchester City zusammen und hält eigentlich große Stücke auf ihn.