Schalke: Thiaw winkt Millionen-Gehalt

Malick Thiaw könnte noch in dieser Saison in die Riege der Top-Verdiener bei Schalke 04 aufsteigen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, erhöht sich das aktuelle Gehalt von 500.000 Euro pro Jahr nach dem achten Einsatz (voraussichtlich am kommenden Wochenende bei Hansa Rostock) um 200.000 Euro. Absolviert Thiaw 22 Spiele, kassiert er sogar 1,3 Millionen per annum.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit wäre der 20-jährige Innenverteidiger dem Bericht zufolge neben Keeper Ralf Fährmann (1,5 Mio.) einer von nur zwei Schalkern, die auch in der zweiten Liga siebenstellig kassieren. Alle anderen Großverdiener, die zum Teil noch Champions League-Verträge besaßen, wurde S04 nach dem Abstieg aus der Bundesliga los.

Dazu zählt auch Ozan Kabak. Der 21-jährige Innenverteidiger wurde samt Kaufoption um die zehn Millionen Euro an Norwich City verliehen. Problem: Die Option greift nur beim Klassenerhalt der Canaries. Aktuell liegt Norwich mit Kabak aber mit null Punkten auf dem letzten Platz. Gut möglich also, dass der Türke im kommenden Sommer wieder auf Schalke auf der Matte steht.