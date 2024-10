BVB zerlegt Celtic in Einzelteile | Top-Noten für Adeyemi und Co.

Borussia Dortmund legte gleich los wie die Feuerwehr. Ein starkes Tempodribbling von Jamie Gittens (6.) konnte Kasper Schmeichel nur per Foul beenden. Den berechtigten Elfmeter versenkte Kapitän Emre Can (7.) souverän. Die Antwort von Celtic Glasgow durch Daizen Maeda (9.) ließ nicht lange auf sich warten.

Kein Problem für Karim Adeyemi (12.), der quasi im direkten Gegenzug wieder erhöhte. Und nach einer knappen halben Stunde sorgte Adeyemi (29.) dank einer Rakete ins kurze Eck von Schmeichel auch noch für das 3:1. Und das vierte Tor sollte alsbald folgen. Nach Foul von Ex-Augsburger Arne Engels an Adeyemi verwandelte Serhou Guirassy (40.) vom Elfmeterpunkt. Vor dem Halbzeitpfiff legte Adeyemi (42.) dann sogar nochmal aus circa 18 Metern nach. Nach 45 Minuten stand es 5:1 – ein wahrer Klassenunterschied.

Die BVB-Aufstellung gegen Celtic

Wiederanpfiff mit Schock

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit verletzte sich ausgerechnet Adeyemi am hinteren Oberschenkel. Ein äußerst schlechter Start in Durchgang zwei für das Team von Nuri Sahin. Am Torhunger der Borussen änderte das allerdings nur bedingt etwas. Celtic blieb weiterhin ungefährlich und so war es nur eine Frage der Zeit bis Guirassy (66.) den nächsten BVB-Treffer erzielte.

Sahin nutzte seine Wechsel und die Dortmunder schalteten in der Folge ein bis zwei Gänge herunter. Dennoch gelang es dem eingewechselten Felix Nmecha (79.) seinen Namen ebenfalls auf die Anzeigetafel zu bringen. Die Bhoys aus Glasgow waren in allen Belangen unterlegen. Trainer Brendan Rodgers hatte keine Mittel, um die tolle Teamleistung des BVB zu verhindern oder wenigstens zu drosseln. Am Ende bleiben ein Kantersieg für den Bundesliga-Vertreter und eine echte Enttäuschung für das schottische Aushängeschild.

Torfolge

1:0 Can (7.): Früh erzielt Can den Führungstreffer für den BVB. Kurzer Anlauf, ein bisschen verzögert. Schmeichel springt aus Sicht des Schützen nach rechts unten, Can schießt den Ball halbhoch in die Mitte. Klassisch verladen.

1:1 Maeda (9.): Eine Flanke von Engels landet eigentlich bei Can. Der bekommt seinen Körper aber nicht mehr vor die Kugel und leitet per Kopf weiter. Aus kürzester Distanz befördert Maeda den Ball so ins Tor. Da haben die Dortmunder gepennt.

2:1 Adeyemi (12.): Kurze Wege bei der Borussia. Guirassy leitet auf Brandt weiter, der steckt zu Adeyemi durch. Das Tempo des Dortmunder Angreifers überfordert die Defensive der Schotten. Adeyemi kommt zum Abschluss, der Ball wird abgefälscht und lässt Schmeichel keine Chance.

3:1 Adeyemi (29.): Was für ein Strahl von Adeyemi. Der ehemalige Nationalspieler kommt nach einer Ecke sehr weit links im Strafraum an die Kugel. Er nimmt sich ein Herz und jagt das Leder ins Tor. Da sah Schmeichel nicht gut aus, auch wenn der Schuss von Adeyemi ordentlich Zunder hatte.

4:1 Guirassy (40.): Und schon wieder ein Elfer für die Heimmannschaft. Diesmal darf Guirassy ran. Schmeichel ist zwar in der richtigen Ecke, der Stürmer schießt aber zu hart und platziert.

5:1 Adeyemi (42.): Unglaubliches Spiel von Adeyemi. Er erobert den Ball nah am gegnerischen Tor und schießt mit seinem linken Fuß platziert und stramm ins untere Eck. Sein dritter Treffer heute.

6:1 Guirassy (66.): Celtic vertändelt in der eigenen Hälfte den Ball. Schlotterbeck erobert den Ball, nimmt das Tempo mit und setzt Guirassy in Szene. Der Torjäger bewegt sich geschmeidig durch den Strafraum und schließt aus Nahdistanz ins kurze Eck ab.

7:1 Nmecha (79.): Schmeichel schlägt den Ball hinten raus, doch die Kugel kommt postwendend wieder zurück. Duranville legt quer auf Beier, der lässt abtropfen und Nmecha versenkt. Die drumherum stehenden Celtic-Verteidiger sehen aus wie Hütchen beim Training.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

48‘ Duranville (3,5) für Adeyemi

61‘ Beier (4) für Brandt

61‘ Bensebaini (3,5) für Couto

61‘ Nmecha (3) für Groß

70 ‘ Sabitzer (-) für Guirassy