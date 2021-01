SGE: Unzufriedenheit im N'Dicka-Lager

Muss sich Eintracht Frankfurt womöglich bald mit einem Wechselgesuch von Evan N'Dicka auseinandersetzen? Einem Bericht der ‚FAZ‘ zufolge scheint der Berater des französischen Innenverteidigers „auf die Eintracht nicht mehr sonderlich gut zu sprechen zu sein“. Der Agent sehe „die große Karriere seines Klienten gefährdet“.

In der Tat gleicht N'Dickas Zeit bei der Eintracht einer Achterbahn. Immer wieder hat der hochbegabte 21-Jährige mit Verletzungen zu kämpfen – so auch zum Saisonstart. Nicht selten findet er sich unter Trainer Adi Hütter auf der Bank wieder. Immerhin: Seit Ende November lief N'Dicka fünfmal von Beginn an auf. Die im vergangenen Jahr interessierten Klubs (unter anderem Liverpool, Arsenal, Sevilla und Valencia) dürften seine Entwicklung weiter aufmerksam verfolgen.