Nummer acht: Chelsea schnappt sich Gusto

Der FC Chelsea lotst den bereits achten Neuzugang dieses Winters an die Stamford Bridge. Wie die Blues vermelden, wechselt Rechtsverteidiger Malo Gusto von Olympique Lyon nach London und unterschreibt einen Vertrag bis 2030, wird aber für das kommende halbe Jahr zurück an seinen Heimatklub verliehen. Die FT-Partnerseite Foot Mercato wusste vorab von der Einigung zu berichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gustos Vertrag in Lyon war noch bis 2024 datiert, somit wird Chelsea auch für den 19-jährigen Franzosen eine signifikante Ablöse bezahlen. Bis dato hat der Hauptstadtklub in dieser Saison schon 460 Millionen Euro an Ablösesummen bewegt. Dabei muss Gusto noch nicht einmal das Ende der Fahnenstange sein.

Lese-Tipp

Leicester holt Tetê

Bei Chelsea tritt der französische U21-Nationalspieler ab Sommer in Konkurrenz zu Reece James (23) und César Azpilicueta (33). Gusto wurde in jüngerer Vergangenheit auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, entscheidet sich aber für die Blues.