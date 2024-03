FC Bayern: Davies-Entscheidung diese Woche?

Der FC Bayern hat im Fall Alphonso Davies offenbar zeitnah Klarheit. Wie ‚Sky‘ berichtet, fordern die Münchner von ihrem Linksverteidiger, dass er sich in dieser Woche entscheidet: Entweder er nimmt das Vertragsangebot seines Vereins an oder nicht. Im Falle einer Absage würde Davies im Sommer verkauft werden. Real Madrid gilt in dem Fall als wahrscheinlicher neuer Klub.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Bayern bieten dem 23-Jährigen einen neuen Fünfjahresvertrag mit einem jährlichen Gehalt von 14 Millionen Euro netto. Davies fordert dem Vernehmen nach 20 Millionen. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft 2025 aus.

Lese-Tipp

Bestätigt: Kreuzbandriss bei Bayern-Talent

Dass die Münchner ihre Offerte noch einmal verbessern werden, gilt als ausgeschlossen. „Wir haben Alphonso ein sehr konkretes, wertschätzendes Angebot gemacht. Irgendwann im Leben muss man dann ja oder nein sagen“, fand Sportvorstand Max Eberl zuletzt deutliche Worte.