Atlético beobachtet Vlachodimos

Odysseas Vlachodimos weckt Interesse in der spanischen La Liga. Nach Informationen von ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ hat Atlético Madrid den Torhüter von Benfica Lissabon ins Visier genommen. Scouts der Rojiblancos sollen Vlachodimos schon seit einiger Zeit beobachten. Der 27-jährige Stuttgarter mit Wurzeln in Griechenland (21 Länderspiele) steht in Portugal noch bis 2024 unter Vertrag.

Vlachodimos sagt: „Jeder Fußballer hat den Traum, irgendwann einmal in einer der vier Topligen zu spielen, das ist doch ganz normal.“ Bei Atlético ranken sich Abschiedsgerüchte um Stammtorwart Jan Oblak. Der 29-Jährige liebäugelt mit einem Transfer in die englische Premier League, sein Vertrag endet 2023.