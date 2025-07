Real: Carreras-Deal rückt näher

Real Madrid kann womöglich schon bald den langwierigen Poker um Linksverteidiger Álvaro Carreras abhaken. Wie die ‚Marca‘ berichtet, haben die Königlichen erneut die Verhandlungen mit Benfica aufgenommen. Schon vor der Klub-WM wollte Real den 22-jährigen Spanier an Bord haben. Benfica fuhr jedoch eine harte Linie und stellte sich quer, um Carreras noch beim Turnier in den USA an Bord zu haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun sieht es dem Bericht zufolge danach aus, dass zwischen Real-Präsident Florentino Pérez und Benfica-Präsident Rui Costa eine Einigung in Reichweite ist. Carreras ist schon länger Wunschspieler von Trainer Xabi Alonso, der den Linksfuß sowohl in einer Vierkette als auch als Schienenspieler auf der linken Seite einsetzen kann. Vertraglich gebunden ist Carreras noch bis 2029.