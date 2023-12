Ancelotti spricht über mögliche Bellingham-OP

Carlo Ancelotti rechnet für den Moment nicht damit, dass Jude Bellingham an der lädierten Schulter operiert werden muss. „Bellinghams Schulter geht es besser und eine Operation ist im Moment nicht nötig“, erklärt der Cheftrainer von Real Madrid. Allerdings räumt er auch ein: „Wenn die Verletzung weiterhin besteht, gibt es eine Möglichkeit.“

Bellingham müsste „spezielle Arbeit leisten, weil es ein besonderes Gelenk ist, aber er hat keine Probleme beim Spielen und wird sich verbessern“, so Ancelotti weiter. In der laufenden Spielzeit steuerte Bellingham überragende 19 Torbeteiligungen in 17 Partien bei und ist eigentlich unersetzlich. Ein längerfristiger Ausfall würde die Königlichen hart treffen.