Gentner offen für Union-Verbleib

Christian Gentner will einen Verbleib bei Union Berlin nicht ausschließen. „Es ist nicht undenkbar“, so der Mittelfeldmann nach dem 1:0-Sieg gegen den SC Paderborn am ‚Sky‘-Mikrofon, „wir haben noch keine finalen Gespräche geführt. Aber wir haben auch gesagt, dass wir uns jetzt auf den Klassenerhalt fokussieren. Der ist jetzt fix. Jetzt haben wir ein paar Tage Zeit.“

Gentner schloss sich den Köpenickern im vergangenen Sommer an, nachdem ihm der abgestiegene VfB Stuttgart keinen neuen Vertrag mehr geben wollte. Bei Union konnte der 34-jährige Routinier eine wichtige Rolle einnehmen und bestritt 33 Pflichtspiele, in denen er drei Tore und zwei Vorlagen sammeln konnte. Gentners Vertrag endet offiziell am 30. Juni.