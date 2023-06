Schalke: Erster Neuer im Anflug – Ex-BVB-Talent im Visier

Der FC Schalke 04 rüstet sich für die anstehende Zweitliga-Saison. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der Transfer von Ron Schallenberg vom SC Paderborn nach Gelsenkirchen so gut wie perfekt. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wird offenbar zeitnah den Medizincheck auf Schalke absolvieren und im Anschluss einen langfristigen Vertrag unterschreiben.

Bei den Königsblauen wird er den Kaderplatz von Alex Kral einnehmen, der den Klub in Richtung Union Berlin verlässt. Schallenberg ist in Paderborn der gesetzte Kapitän. In der abgelaufenen Saison stand er an 32 Spieltagen über 90 Minuten für die Ostwestfalen auf dem Platz.

Krauß: „Wir sind in guten Gesprächen“

Auch Pherai ein Kandidat

Schallenberg wird der erste Neuzugang der Schalker für die kommende Spielzeit sein, aber sicher nicht der letzte bleiben. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, zeigt S04 auch an Immanuel Pherai von Eintracht Braunschweig Interesse. Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler war in der abgelaufenen Saison an 17 Toren direkt beteiligt und könnte bei den Königsblauen Nachfolger von Rodrigo Zalazar (23) werden.

Pherai ist noch bis 2024 an Braunschweig gebunden und hat neben Schalke noch andere Verehrer. Der 1. FC Köln, der Hamburger SV und Hannover 96 wurden alle schon mit dem Niederländer in Verbindung gebracht. Pikant aus Sicht der Schalker: Pherai hat eine BVB-Vergangenheit, wurde zwischen 2017 und 2022 in Dortmund ausgebildet.