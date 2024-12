Werder und Jung: Wie geht es weiter?

Der Vertrag von Anthony Jung bei Werder Bremen läuft im Sommer aus, Spieler und Trainer würden die Zusammenarbeit aber gerne auch darüber hinaus fortsetzen. Nachdem Jung gegen den SV Darmstadt 98 im Pokal spät zum Matchwinner avancierte (1:0), machte sich Ole Werner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag beim VfL Bochum (15:30 Uhr) für einen Verbleib seines Verteidigers stark. „Dass Tony bei mir große Wertschätzung genießt und seit seiner Verpflichtung zum Stammpersonal gehört, sagt viel darüber aus, wie wir ihn sehen. Ich glaube nicht, dass sein Weg von den Leistungen her zu Ende ist.“ Wie der ‚kicker‘ berichtet, sind Gespräche über eine Vertragsverlängerung noch nicht wirklich angelaufen.

Jung ist in seiner vierten Saison an der Weser und zählt zum Stammpersonal. Der flexibel einsetzbare Verteidiger fühlt sich in Bremen sehr wohl, macht sich um seine Zukunft aber noch nicht allzu viele Gedanken. „Ich glaube, man sollte sich da nicht zu sehr verrückt machen lassen.“ Dem ‚kicker‘ zufolge ist aber auch ein Abschied durchaus denkbar, da der SVW insgesamt sechs Verteidiger auf einem ähnlichen Leistungsniveau habe – Jung ist mit 33 Jahren dabei der älteste.