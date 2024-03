Erster Sommerneuzugang: Niehues wechselt nach Heidenheim

Was am gestrigen Mittwochabend bereits durchsickerte, ist nun offiziell. Julian Niehues schließt sich im Sommer dem 1. FC Heidenheim an – der FCH tütet damit den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit ein. Der 22-jährige Sechser wird an der Brenz mit einem Arbeitspapier bis 2027 ausgestattet.

Weil Niehues vertraglich nur noch bis zum Ende der Saison an den 1. FC Kaiserslautern gebunden ist, wird keine Ablöse fällig. Bei den Roten Teufeln gehört der gebürtige Münsteraner zum Stammpersonal. In der laufenden Spielzeit stehen wettbewerbsübergreifend 25 Einsätze zu Buche.

„Ich blicke voller Vorfreude auf meine neue Herausforderung beim FCH. Ich möchte mich fußballerisch und persönlich weiterentwickeln, um so die Mannschaft mit meinen Qualitäten zu unterstützen. Ich denke, dass meine Art Fußball zu spielen, gut zum FCH passen wird“, lässt sich Niehues zitieren.

An dem defensiven Mittelfeldspieler waren laut FT-Infos auch weitere Klubs aus der ersten und zweiten Liga interessiert. Zudem hatten Vertreter aus dem Ausland die Fühler ausgestreckt, schauen nun allerdings in die Röhre.