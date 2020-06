FC Bayern: Treffen wegen Alaba

Der FC Bayern bemüht sich weiter um eine Vertragsverlängerung mit David Alaba. Nach Informationen von ‚Sky‘ fand am Mittwoch ein Treffen mit den Beratern des Abwehrspielers statt. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Alabas Vertrag in München läuft in einem Jahr aus. Interesse am 28-jährigen Österreicher bekunden dem Vernehmen nach unter anderem Topklubs aus England, Paris St. Germain, der FC Barcelona und Real Madrid.