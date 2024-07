Ablösefrei: Lazio bedient sich bei Barça

Cristo Muñoz hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der spanische Zehner wechselt ablösefrei vom FC Barcelona zu Lazio Rom. Der Vertrag bei den Blaugrana verlor am heutigen Montag seine Gültigkeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Muñoz wurde in der weltberühmten La Masia ausgebildet, in der abgelaufenen Spielzeit kam er sowohl für die U19 also auch die Zweitvertretung zum Einsatz. Nun möchte der 19-jährige Jungspund in Italien unter dem neuen Cheftrainer Marco Baroni den nächsten Karriereschritt gehen.