Krösche dementiert Kamada-Gerüchte

Markus Krösche hat sich zu den Wechselgerüchten um Daichi Kamada (26) geäußert. Auf Nachfrage von ‚DAZN‘ erwiderte der Sportchef von Eintracht Frankfurt: „Daichi ist ein wichtiger Spieler für uns, der großen Anteil an unserem Europa League-Sieg hatte. Ich gehe davon aus, dass er bei uns bleibt.“ Zudem werde von Seiten des Vereins „angestrebt, mit ihm zu verlängern. Er hat noch ein Jahr Vertrag, aber ich gehe davon aus, dass er hierbleibt. Er fühlt sich auch wohl und weiß, was er an uns hat.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vorausgegangen waren diverse Medienberichte, denen zufolge Kamada vor dem Wechsel zu Benfica Lissabon steht. Mit dem portugiesischen Rekordmeister sei sich der japanische Spielmacher bereits einig, im Raum stehen zehn bis 15 Millionen Euro Ablöse. Das Transferfenster in Portugal schließt ebenso wie das deutsche am Donnerstag.