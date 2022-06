Tottenham plant Angebot für Everton-Duo

Tottenham Hotspur will sich offenbar gleich zweimal beim FC Everton bedienen. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ planen die Spurs, noch in dieser Woche ein Angebot für Stürmer Richarlison (25) und Flügelspieler Anthony Gordon (21) abzugeben. Das Interesse am Basilianer besteht dem Vernehmen nach bereits seit seinem Wechsel 2018 vom FC Watford zu den Toffees.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Gordon will sich Tottenham ein vielversprechendes englisches Talent für die Außenbahn sichern. Der U21-Nationalspieler absolvierte in der zurückliegenden Spielzeit seine erste volle Saison bei den Profis. In insgesamt 60 Auftritten für den Liverpooler Klub kommt das Eigengewächs auf vier Treffer und acht Vorlagen.