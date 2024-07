Ex-Herthaner Torunarigha vor Wechsel

Jordan Torunarigha steht vor dem nächsten großen Karriereschritt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind mehrere Klubs aus den europäischen Topligen an dem Eigengewächs von Hertha BSC interessiert. Der Innenverteidiger, der den Hauptstadtklub 2022 in Richtung KAA Gent verlassen hatte, stehe bei Premier League-Klub Crystal Palace und Serie A-Vertreter FC Turin auf der Liste.

Torunarigha hat sich in Belgien zum unumstrittenen Stamm- und Führungsspieler entwickelt und wurde wegen seiner guten Leistungen bereits mehrfach in die nigerianische Nationalelf berufen. Der Linksfuß stand für Gent in 104 Pflichtspielen auf dem Feld und gewann 2022 den belgischen Pokal. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. Dem Vernehmen nach sind auch die TSG Hoffenheim und Leeds United weiter an dem 26-Jährigen interessiert sein.