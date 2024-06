Ajax will Ikoné ausleihen

Ajax Amsterdam will sich zur anstehenden Saison mit Jonathan Ikoné verstärken. Nach Informationen von Fabrizio Romano haben die Niederländer die Verhandlungen mit dem AC Florenz aufgenommen. Am Eröffnungsangebot wird derzeit gefeilt, geplant ist eine Ausleihe des Franzosen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ikoné hatte im Januar 2022 die französische Ligue 1 und OSC Lille verlassen und sich der Fiorentina angeschlossen. Dort steht der Flügelspieler noch bis 2026 unter Vertrag. In der vergangenen Saison war der 26-Jährige in 43 Pflichtspielen an eher überschaubaren acht Treffern direkt beteiligt.