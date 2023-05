Orbán: Karriereende in Leipzig?

Willi Orbán kann sich ein Karriereende bei RB Leipzig vorstellen. Dem ‚kicker‘ sagt der 30-jährige Innenverteidiger: „Ich will keine Rekorde aufstellen, aber wenn es für beide Seiten passt, wäre das doch was Schönes, in Leipzig die Karriere zu beenden. Ich habe ja nicht umsonst eine Anschluss-Option in den Vertrag schreiben lassen, um eventuell im Verein zu bleiben.“

2015 war Orbán vom 1. FC Kaiserslautern nach Leipzig gekommen, sein Vertrag bei RB läuft in zwei Jahren aus. „Aber ich traue mir schon zu, im Sommer 2025 noch mal zu verlängern. Dann wäre ich zweiunddreißigeinhalb und schon noch in einem Alter, in dem man in der Lage ist, einen Fuß vor den anderen zu setzen“, sagt der ungarische Nationalspieler.

