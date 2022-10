Neuer Trainer: So plant der VfB

Eine Entscheidung, wer beim VfB Stuttgart den entlassenen Pellegrino Matarazzo beerben wird, lässt weiter auf sich warten. Laut der ‚Bild‘ haben die Schwaben entschieden, dass Interimstrainer Michael Wimmer auch beim Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld (Mittwoch, 20:30 Uhr) und bei der Ligapartie bei Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr) an der Seitenlinie stehen wird.

Voraussichtlich erst nach dem Spiel gegen den BVB soll dann ein neuer Chefcoach vorgestellt werden. Zwei Kandidaten sind noch im Rennen. Jess Thorup, Mitte September beim FC Kopenhagen entlassen, gilt als Wunschlösung und überzeugte den VfB nach Informationen der ‚Bild‘ bei einer Gesprächsrunde am Sonntag.

Mit einem zweiten Kandidaten soll zeitnah ein weiterer Austausch stattfinden – dieser steht derzeit allerdings bei einem anderen Verein unter Vertrag. Sollte man sich nicht mit Thorup einig werden, stünden also noch Ablöse-Verhandlungen bevor. Im Worst Case, so die ‚Bild‘, wäre Plan B erst in der Winter-Pause zu realisieren. Dann würde der VfB vier weitere Spiele auf Wimmer setzen.