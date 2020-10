„Er wird ein Weltklassespieler“: Übertrifft Núñez die Félix-Aböse?

Glaubt man den Worten von Trainer Jorge Jesus, hat Benfica Lissabon mit Darwin Núñez einen angehenden Topstar in seinen Reihen. „Wir haben alles richtig gemacht mit ihm“, beginnt der Übungsleiter sein bemerkenswertes Lob nach dem 4:2 gegen Lech Posen in der Europa League bei ‚SportTV‘. Núñez hatte zuvor einen Dreierpack erzielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir dürfen nicht vergessen“, führt Jesus über seinen Stürmer aus, „dass er noch jung ist, 21 Jahre alt. Es gibt eine Menge in diesem Spiel, das er noch nicht kennt. Er wird unter mir lernen.“ Dann folgen große Worte: „Seine Entscheidungsfähigkeit, sein Finish und seine Geschwindigkeit – er war Benficas teuerster Kauf und wird, wenn es keinen Lockdown gibt, der teuerste Verkauf sein. Er wird ein Weltklassespieler.“

Zur Erinnerung: Vor gut einem Jahr verkaufte Benfica João Félix für festgeschriebene 126 Millionen Euro an Atlético Madrid. Núñez dürfte nach Jesus‘ Einschätzung noch einmal eine Ecke mehr kosten. Anfang September holten ihn die Adler für 24 Millionen Euro von UD Almería, seitdem erzielte der Uruguayer schon drei Tore und gab fünf Assists.

Keine Hoffnung auf langen Verbleib

„Leider“, bedauert Jesus im Wissen um die Aufmerksamkeit der europäischen Klub-Elite, „werde ich ihn schon bald wieder verlieren.“ Wenig überraschend nahm die UEFA Núñez in die Wahl zum Spieler der Woche in der Europa League auf. Der Hype ist in vollem Gange.

Vieles spricht dafür, dass dieser noch eine ganze Weile anhalten wird, denn Núñez befindet sich in Topform, ist austrainiert, drahtig. Hinzukommen wertvolle Mitspieler wie Luca Waldschmidt, 15-Millionen-Neuzugang vom SC Freiburg, der ebenfalls voll eingeschlagen ist in der portugiesischen Hauptstadt. Jorge Jesus sagte es bereits: Benfica hat alles richtig gemacht.