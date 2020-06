HSV: Hunt-Verlängerung fast klar?

Die Vertragsverlängerung von Aaron Hunt beim Hamburger SV ist offenbar so gut wie sicher. Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ benötigt der 33-jährige Mittelfeldspieler 20 Pflichtspiele, damit sich das auslaufende Arbeitspapier automatisch um ein Jahr verlängert.

Momentan steht Hunt bei 18 Partien, zwei Spiele muss der Linksfuß nach aktuellem Stand also noch bestreiten. Hunt selbst sagte erst kürzlich: „Über meinen Vertrag mache ich mir derzeit gar keine Gedanken. Ich habe ein großes Ziel: Ich will mit dem HSV in die Bundesliga aufsteigen.“