Hunt: „Keine Gedanken“ über neuen Vertrag

Vor dem Bundesliga-Restart am kommenden Wochenende verschwendet Aaron Hunt keinen Gedanken an seine nach wie vor ungeklärte Vertragssituation. „Über meinen Vertrag mache ich mir derzeit gar keine Gedanken. Ich habe ein großes Ziel: Ich will mit dem HSV in die Bundesliga aufsteigen“, stellt der Kapitän des Hamburger SV gegenüber dem ‚kicker‘ klar.

Hunts Vertrag läuft nach der Saison aus. Ob dem 33-Jährigen ein neues Arbeitspapier vorgelegt wird, ist offen. Dem Vernehmen nach soll sich der Routinier in den kommenden Wochen für eine Verlängerung empfehlen dürfen.