Fortgeschrittene Verhandlungen: Marmoush offen für City-Wechsel

Erst am gestrigen Mittwoch spielte Markus Krösche, der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, das Gerücht aus den britischen Medien herunter, wonach Manchester City einen Winterwechsel von Omar Marmoush forciert: „Wir hatten bislang keinen Kontakt. Es gibt kein Angebot und keinen Anruf.“ Trotzdem könnte der Shootingstar der bisherigen Bundesligasaison (13 Tore und acht Vorlagen in 15 Spielen) in Kürze die Koffer packen.

Das vermeldet der Bezahlsender ‚Sky‘. Zwar habe es in der Tat noch keinen Kontakt zwischen den Vereinen gegeben, doch sollen sich die Skyblues bereits in weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Angreifer befinden. Der ägyptische Nationalspieler soll demzufolge offen für einen Wechsel sein. Zwar liebe er laut ‚Sky‘ die Stadt Frankfurt und die Eintracht-Fans, sehe einen Wechsel zum amtierenden Premier League-Sieger aber als einmalige Karrierechance.

Transfergewinne als Vereinskonzept

Im Raum steht derzeit ein Vertrag bis 2029 oder 2030. Erst wenn eine Einigung mit dem 25-Jährigen erfolgt ist, möchte City in den Austausch mit der Eintracht gehen. Als mögliche Ablöse für Marmoush wird ein Paket um die 50 bis 60 Millionen Euro erwartet. Die Hessen wollen in diesem Winter eigentlich nicht verkaufen, Krösche schränkte jedoch bereits ein: „Natürlich gibt es extreme Situationen. Dies muss man neu bewerten. Allerdings muss schon etwas Außergewöhnliches passieren.“

Nach FT-Informationen soll der Wechsel aus City-Sicht eigentlich am Saisonende auf den Weg gebracht werden. Das aktuelle Formtief der Citizens sorgt anscheinend nun für ein Umdenken. Im Sommer 2023 war Marmoush ablösefrei vom VfL Wolfsburg nach Frankfurt gewechselt. Klar ist: Die Hessen dürfen sich auf ein enormes Transferplus freuen.

Zweiter Eintracht-Star im City-Fokus

Wie die ‚Bild‘ berichtet, könnten die Citizens allerdings direkt doppelt bei den Adlern zuschlagen. Neben dem Torjäger hat der Scheichklub laut der Boulevardzeitung auch Hugo Larsson (20) im Visier. Konkrete Schritte haben die Citizens wegen des Mittelfeldtalents allerdings noch nicht unternommen.