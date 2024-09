Vor Ungarn-Partie: Gute Nachrichten für Nagelsmann

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann sich für die anstehenden Länderspiele gegen Ungarn (Samstag, 20:45 Uhr) und die Niederlande (Dienstag, 20:45 Uhr) über einen komplett fitten Kader freuen. Wie der ‚Sportbuzzer‘ berichtet, haben am heutigen Abschlusstraining alle 23 Spieler mitwirken können. Somit kann Nagelsmann beim Nations League-Auftakt aus dem Vollen schöpfen.

Komplettiert wird Deutschlands Gruppe 3 in Liga A durch Bosnien-Herzegowina. Im Anschluss an die Gruppenphase im kommenden März spielen der Erste und Zweite in einer Art Viertelfinale um den Einzug ins Final Four. Die Endrunde wird dann im kommenden Juni in einem der vier qualifizierten Länder ausgetragen.