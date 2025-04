DFB setzt auf Kontinuität: Völler verlängert langfristig

Rudi Völler ist eine der wenigen Personen im deutschen Fußball, die bei allen Fans beliebt ist. Der ehemalige Vize-Weltmeistercoach von 2002 war 2023 zum DFB zurückgekehrt, um dem strauchelnden Verband in einer harten Zeit, in der das Image der Nationalmannschaft schwer angeschlagen war, zu helfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zunächst ging es darum, die Heim-Europameisterschaft 2024 so gut wie möglich über die Bühne zu bringen, den bestmöglichen sportlichen Erfolg zu erreichen und das Image der DFB-Elf aufzupolieren. Dazu übernahm Völler das Amt des Direktors der A-Nationalmannschaft.

Im Team mit Bundestrainer Julian Nagelsmann gelang es dem 64-Jährigen in Rekordzeit, das Bild vom DFB in Fußballdeutschland zu verbessern. Bald folgte die erste Verlängerung bis zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, nun weitet Völler seinen Kontrakt erneut aus – bleibt bis zur Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland im Amt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Rudi Völler war und ist ein ganz wichtiger Baustein, dass die Nationalmannschaft nach drei enttäuschenden Turnieren wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden hat. Er ist für den Bundestrainer und seine Mannschaft sowie den gesamten DFB von zentraler Bedeutung. Deswegen war es mir ein persönliches Anliegen, nach der Verlängerung mit Julian auch Rudi von der weiteren Zusammenarbeit zu überzeugen. Gemeinsam haben sie eine neue Euphorie rund um die Nationalmannschaft entfacht. Für mich war deshalb klar: ‚Never change a winning team.‘ Ich freue mich, dass es in dieser Kombination weitergeht“, so DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Völler freut sich auf die kommenden Turniere und will mit der DFB-Elf nach 2014 endlich wieder einen Titel nach Deutschland holen: „Die Nationalmannschaft und ihr gesamtes Team beim DFB sind mir ans Herz gewachsen. Daran haben natürlich die begeisternde Heim-Europameisterschaft, aber vor allem auch die Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann einen entscheidenden Anteil. Ich freue mich sehr darauf, den mit Julian und seinem Team eingeschlagenen Weg bis zur nächsten EM weiterzugehen – den Weg zurück zum sportlichen Erfolg und in die Herzen der Fans in Deutschland. Wir sind bereits ein großes Stück vorangekommen. Aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir haben die höchsten Ansprüche und Ziele und glauben, dass wir sie mit dieser begeisternden Mannschaft auch erreichen können.“