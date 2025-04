Völler lehnte Bundestrainer-Job ab

Rudi Völler hat die Möglichkeit, das DFB-Team zur EM 2024 im eigenen Land zu führen, abgelehnt. Im Interview mit dem ‚kicker‘ erinnert er sich an den September 2023, als er nach der Entlassung von Hansi Flick für ein Spiel als Interimsteamchef eingesprungen war: „Ich hätte damals weitermachen können, wenn ich gewollt hätte. Aber ich habe Bernd Neuendorf und Aki Watzke stattdessen gesagt: ‚Bei aller Wertschätzung, ich weiß, was ich kann, und ich weiß, was ich nicht kann. Meine Zeit als Teamchef ist vorbei.‘“

Völler kehrte in die Rolle als Sportdirektor zurück, erst am gestrigen Donnerstag verlängerte er seinen Vertrag bis 2028. Der Weltmeister von 1990 konstatiert: „Zum Glück für uns war damals Julian ungebunden als Trainer, also haben wir schnell zum Hörer gegriffen. Und auch wenn sportlich nicht sofort alles super funktioniert hat, ist es insgesamt so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten.“ Auch Nagelsmann besitzt mittlerweile einen Kontrakt bis 2028 beim DFB.