Nürnberg hat Tzimas-Nachfolger an der Angel

Der 1. FC Nürnberg hat auf der Suche nach einem Nachfolger für Torjäger Stefanos Tzimas (19) ein serbisches Talent ins Visier genommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht Mihajlo Cvetkovic von FK Cukaricki schon seit längerer Zeit auf dem Zettel des Zweitligisten. FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou bestätigt, dass es bereits Gespräche mit dem 18-Jährigen gegeben hat: „Ich unterhalte mich mit vielen Spielern, vor allem jungen, talentierten. Deswegen ist mir Mihajlo Cvetkovic natürlich ein Begriff.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Vergangenheit zeigten auch schon Vereine wie Eintracht Frankfurt oder RB Salzburg Interesse am Sturm-Juwel, das im Winter vier Millionen Euro gekostet hätte. Aufgrund der hohen Einnahmen durch den Transfer von Tzimas, der im Februar erst für 18 Millionen festverpflichtet, dann für 25 Millionen an Brighton & Hove Albion verkauft und sofort zurückverliehen wurde, rechnen sich die Franken nun Chancen aus – eventuell auch per Leihgeschäft. Cvetkovic, der im März erstmals für die A-Nationalmannschaft auflief, erzielte in der laufenden Saison in der ersten serbischen Liga sieben Tore in 26 Einsätzen.