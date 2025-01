Bundesliga-Gerüchte um Stürmer-Juwel

Mihajlo Cvetkovic könnte auf den letzten Metern des Wintertransfermarkts noch seine serbische Heimat verlassen. Wie der belgische Transfermarkt-Insider Sacha Tavolieri berichtet, zeigen neben dem RSC Anderlecht auch die Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Werder Bremen sowie RB Salzburg Interesse am 18-jährigen Stürmer von FK Cukaricki.

Cvetkovic gilt in Serbien als eines der größten Talente der dortigen Liga und spielt in der U19-Nationalmannschaft seines Heimatlandes eine wichtige Rolle. Für Cukaricki stand er in dieser Saison bereits 20 Mal auf dem Platz und erzielte dabei sechs Tore.