Brisantes Wiedersehen: BVB-Rotation gegen Kopenhagen?

Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist Borussia Dortmund sehr ordentlich in die Champions League-Saison gestartet. Mit dem Auswärtsspiel beim FC Kopenhagen am morgigen Dienstag (21 Uhr) wartet auf den BVB nun eine komplizierte Aufgabe. Das weiß auch Trainer Niko Kovac: „Es ist eine riesige Bühne für jeden Spieler. Ich sehe das Spiel anders, als die zuvor. Es gibt eine extra Motivation. Wir erwarten ein sehr starkes und diszipliniertes Team, das über gute individuelle Spieler verfügt. Wir respektieren das und wissen aber auch, dass wir die Möglichkeit haben, morgen einen großen Schritt zu machen.“

Gegen den dänischen Meister kann Kovac nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Bis morgen haben sich alle wieder vollständig erholt. Da kann morgen jeder wieder 90 Minuten gehen.“ Dennoch sind nach nur knapp drei Tagen Regenerationszeit seit der Niederlage gegen den FC Bayern (1:2) Veränderungen in der Startelf zu erwarten. Die heißesten Kandidaten auf einen Einsatz von Beginn an sind Ramy Bensebaini, Yan Couto und Julian Brandt. Möglich auch, dass Maximilian Beier anstelle von Karim Adeyemi startet.

In der dänischen Hauptstadt kommt es für den BVB zu einem brisanten Wiedersehen. Youssoufa Moukoko wechselte im Sommer für fünf Millionen Euro von Schwarz-gelb nach Kopenhagen und geht nun für die Hauptstädter auf Torejagd. Der 20-Jährige verbrachte vier Jahre in der Dortmunder Jugend und schaffte den Sprung zu den Profis, konnte sich dort aber nicht nachhaltig durchsetzen. „Es ist ein guter Schritt für ihn, weil er als junger Spieler viel spielen muss. Die dänische Liga ist sehr gut für junge Spieler, da sich diese dort gut entwickeln können. Deswegen ist es denke ich der richtige Schritt und eine Möglichkeit, seine Qualitäten hier unter Beweis zu stellen“, lässt Kovac durchblicken.

So könnte der BVB spielen