Viti vor Rückkehr nach Italien

Mattia Viti dürfte schon bald zurück in der Heimat sein. Laut dem italienischen Transfermarkt-Kenner Fabrizio Romano steht der Innenverteidiger vor einem Wechsel vom französischen Erstligisten OGC Nizza in die Serie A zu US Sassuolo. Es handele sich um einen Leih-Transfer, so Romano.

Mit Viti selbst ist Sassuolo bereits klar, nur noch zwischen den Klubs stehen letzte Details aus. Vor einem Jahr war der heute 21-Jährige, damals noch beim FC Empoli, ein Kandidat beim Bundesligisten VfL Wolfsburg, ging dann allerdings nach Frankreich. Nun folgt der Schritt zurück auf den Stiefel.

