Rennen um Kownacki: Geht es nach Berlin?

Schon seit Anfang Dezember ist bekannt, dass Dawid Kownacki seinen auslaufenden Vertrag bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf nicht verlängern wird. Längst haben sich höherklassige Vereine positioniert, um sich den polnischen Mittelstürmer zu krallen.

Nach Informationen des ‚kicker‘ signalisiert auch Union Berlin Interesse an Kownacki – es wäre bei weitem nicht der erste ablösefreie Transfer, den die Köpenicker tätigen. Die Konkurrenz im Poker um den 25-Jährigen ist allerdings groß.

Borussia Mönchengladbach und Mainz 05 sind dem Vernehmen nach ebenfalls dran, in Dänemark hat der FC Midtjylland die Fühler ausgestreckt. Kownacki kommt in dieser Saison auf zwölf Tore in 24 Pflichtspielen.

Nach Düsseldorf war er für 6,75 Millionen Euro von Sampdoria Genua gewechselt – im Sommer trennen sich die Wege dann ohne finanzielle Entschädigung für die Fortuna.