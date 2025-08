Düsseldorf holt neuen Stürmer

Bei Fortuna Düsseldorf steht ein neuer Angreifer auf der Matte. Wie ‚Bild‘ und ‚Sport5 Israel‘ berichten, wird Shon Weissman vom FC Granada zum Zweitligisten wechseln. Die Ablöse wird im Bereich von 500.000 Euro liegen, so das deutsche Boulevardblatt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Obwohl der 29-Jährige in der Vergangenheit seine Torgefahr bereits mehrfach unter Beweis stellte, kam er im vergangenen Jahr nicht wie gewohnt zum Zug. In der zweiten Liga in Spanien erzielte er lediglich zwei Treffer in 28 Partien für Granada.