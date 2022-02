Pereira verlängert in Leicester

Ricardo Pereira und Leicester City dehnen ihre Zusammenarbeit aus. Der portugiesische Rechtsverteidiger hat seinen Vertrag bei den Foxes bis 2026 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier des 28-Jährigen, der 2018 zum LCFC gewechselt war, wäre im nächsten Jahr ausgelaufen.

Der offensivstarke Rechtsfuß war zwischenzeitlich in der Abwehr von Leicester gesetzt und machte sich einen Namen als einer der besten Rechtsverteidiger der Premier League. Doch immer wieder hatte Pereira mit Verletzungen zu kämpfen, auch einen Kreuzbandriss musste der 28-Jährige erleiden. Das Vertrauen der Verantwortlichen in den Portugiesen scheint aber ungebrochen.

#Ricardo2026@ricbpereira has extended his stay with the Foxes 🖋️ 🦊