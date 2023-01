Nkunku-Comeback: Rose hofft auf Einsatz gegen City

Christopher Nkunku wird RB Leipzig in den ersten Partien der Rückrunde nicht zur Verfügung stehen. Trainer Marco Rose gab während des Trainingslagers in Abu Dhabi ein Update zum 25-Jährigen (zitiert via ‚kicker‘): „Christo wird uns im ersten, im zweiten, im dritten Punktspiel fehlen, im Pokal auch. Ich hoffe aber, dass er im Hinspiel der Champions League wieder da ist.“ Das Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen Manchester City findet am 22. Februar statt.

Derzeit laboriert Nkunku an einem Außenbandriss im linken Knie, den er sich bei der Vorbereitung auf die WM zuzog. In der aktuellen Saison kommt der französische Angreifer in 23 Pflichtspielen für RB auf 17 Tore und vier Vorlagen.

