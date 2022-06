City sucht Abnehmer für Steffen

Zack Steffen (27) wird Manchester City in diesem Transferfenster voraussichtlich verlassen. Wie die ‚Manchester Evening News‘ berichten, steht der US-amerikanische Nationalspieler vor einer einjährigen Leihe zum FC Middlesbrough. Als Ersatz für die Nummer zwei hat der Klub von Pep Guardiola Stefan Ortega im Visier.

Steffen benötigt mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft mehr Spielpraxis. In der abgelaufenen Saison stand der Keeper in der Premier League lediglich in einer Partie zwischen den Pfosten und kommt seit Jahren nicht an Platzhirsch Ederson (28) vorbei. Das kostete den Amerikaner zuletzt seinen Stammplatz im US-Team.