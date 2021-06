Nächster Neuer: HSV holt Hermannsson

Der Hamburger SV drückt bei der Kaderplanung ordentlich auf die Tube. Nach der Verpflichtung von Mittelstürmer Robert Glatzel soll offenbar auch Innenverteidiger Hjörtur Hermannsson in den Volkspark wechseln. Der 26-jährige Isländer kommt von Bröndy IF zum HSV, berichtet die isländische Tageszeitung ‚MLB‘.

Hermannssons Vertrag bei Bröndby läuft zum Monatsende aus, deshalb müssen die Rothosen keine Ablöse bezahlen. Der 22-fache isländische Nationalspieler soll die Lücke schließen, die der Transfer von Rick van Drongelen zu Union Berlin in die Hamburger Defensive gerissen hat. Er bestritt 26 Pflichtspiele in der abgelaufenen Saison in Dänemark.