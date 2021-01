Leipzig: Krösche kündigt Sabitzer-Gespräch an

Bei RB Leipzig soll in den kommenden Wochen Marcel Sabitzers Zukunft beim Bundesligisten abgesteckt werden. Gegenüber ‚Sky‘ kündigt Sportdirektor Markus Krösche an: „Wir werden uns in den nächsten Wochen austauschen. Da schauen wir, wie er seine Zukunft sieht und seine Entwicklung hier bei uns. Dann wird man sehen, wie sich die Dinge entwickeln.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sabitzers Vertrag bei den Sachsen läuft noch bis 2022. Tottenham Hotspur gilt als heißester Anwärter auf die Verpflichtung des 26-jährigen Mittelfeldspielers. Sollte sich der Österreicher gegen eine Verlängerung entscheiden, ist die Tendenz laut Krösche klar: „Wir sind natürlich daran interessiert, keinen Leistungsträger ablösefrei gehen zu lassen.“