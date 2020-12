Sabitzer für Leipzig nicht zu halten?

RB Leipzig rollte Marcel Sabitzer schon in der Vergangenheit den Roten Teppich aus. Der Mittelfeldspieler ist bereits jetzt Top-Verdiener beim Champions League-Achtelfinalisten, trägt seit Sommer die Kapitänsbinde und ist unter Julian Nagelsmann zum Taktgeber im Zentrum gereift.

Im Sommer 2022 läuft Sabitzers Vertrag jedoch aus – und um zu verlängern, müsste Leipzig an die Schmerzgrenze gehen. Mit Hilfe von Sponsor Red Bull wäre eine Erhöhung von Sabitzers Sechs-Millionen-Gehalts zwar ein Kinderspiel – allerdings haben die Sachsen auch die Gehaltshygiene innerhalb des Kaders genau im Auge.

Acht Millionen winken

Und genau deshalb dürfte im Sommer auch ein Sabitzer-Verkauf Thema werden. Erster Anwärter auf eine Verpflichtung des 26-Jährigen scheint Tottenham Hotspur zu sein, die Gerüchte halten sich jedenfalls hartnäckig. Und auch ‚Bild‘-Reporter Christian Falk meldet in seiner Premier League-Show, dass ein Wechsel auf die Insel wahrscheinlicher wird.

Tottenham-Trainer José Mourinho ist demnach großer Fan von Sabitzer. Laut Falk könnte Sabitzer in London rund acht Millionen Euro verdienen, also nochmal zwei Millionen mehr als derzeit in Leipzig. Über den Stand der Verhandlungen mit RB sagte der Rechtsfuß zuletzt im ‚kicker‘: „Der Verein hat ja mal gesagt, dass es keine Vertragsgespräche während der Saison gibt. Also fokussiere ich mich voll auf eine erfolgreiche Saison und mache mir nullkommanull Gedanken, was irgendwann passieren wird.“

